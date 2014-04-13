الجيش الجزائري يقتل 6 إسلاميين مسلحين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، أن قوات الجيش قتلت 6 إسلاميين مسلحين في كمين نصبته لهما بإحدى القرى الجبلية لولاية تيزي وزو شرق الجزائر.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "إن قوات الجيش في تيزي وزو تمكنت في حدود الرابعة صباحا من يوم الأحد، خلال نصب كمين قرب قرية كوكو ببلدية آيت يحيى عين الحمام، من القضاء على إرهابيين اثنين".

وأضاف البيان "إن عناصر الجيش تمكنت أيضا خلال نفس العملية من استرجاع بندقية آلية من نوع كلاشينكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمينوف، إضافة إلى قنبلة يدوية وثلاث هواتف نقالة وكمية من الذخيرة".

وكان الجيش أعلن في 6 أبريل، قتل إسلامية مسلحة في ولاية جيجل شرق الجزائر، وضبط بندقيتين آليتين من نوع كلاشينكوف وبندقية نصف آلية، إضافة إلى كمية من الذخيرة.

ولا تزال مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تنشط في المناطق الجبلية شرق الجزائر، إلا أن نشاطها الأكبر يتركز في جنوب البلاد على الحدود مع مالي والنيجر.