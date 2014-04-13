مبادرة سياسية لتشكيل هيئة حكماء لإدارة شؤون الجزائر

دعت شخصية سياسية جزائرية إلى تشكيل هيئة حكماء تضم شخصيات مستقلة ومرموقة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة التي تلي الانتخابات الرئاسية.

وطرح وزير الدولة السابق والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، مبادرة سياسية تتضمن تشكيل هيئة وطنية للحكماء، ووضع مسودة في شكل مشروع ميثاق شرف الاتصال بالأطراف كلها لبحث كيفيات وآليات التوافق على أرضية مشتركة تمهد لحوار وطني شامل، وتحديد مبادئ أساسية متفق عليها للعمل الوطني المشترك بعيداً عن كل هواجس التدخل الأجنبي.

وأكد سلطاني أن المبادرة التي تمت مناقشتها مع عدة أطراف سياسية مستقلة، تتصل بإنشاء هيئة وطنية للحكماء باتت ضرورة وطنية عاجلة تمليها الأحداث المتسارعة منذ أزيد من ثلاث سنوات، وتفرضها حالة الاحتقان العام الناجم عن تعثر مسار الإصلاحات.

وتعتبر المبادرة السياسية أن الانتخابات الرئاسية سوف تكون نهاية مرحلة تاريخية وبداية تأسيس لمرحلة حاسمة من التحولات الوطنية والإقليمية والدولية، ولذلك يصبح من الاحتياطات الواجب أخذها في الاعتبار، والإقرار بأن لكل مرحلة رجالها، وأنه من الأخطاء الانتحارية القاتلة الدخول إلى مرحلة ما بعد المأساة الوطنية بنفس الوجوه والأساليب والسياسات والممارسات التي أوصلت الجزائر إلى هذا الوضع.

وحذر سلطاني من الضغوط السياسية التي قد تتسبب في اضطرابات حادة يصعب التحكم في اتجاهاتها، وقد تأخذ البلاد إلى وجهة الرحلة محفوفة بالمخاطر.

وبخلاف وزير الدولة السابق أبو جرة سلطاني، دعت عدة شخصيات سياسية إلى مرحلة انتقالية في البلاد، لتحقيق الانتقال الديمقراطي والتغيير السلمي، خاصة مع بروز مؤشرات توتر سياسي واجتماعي.