"بركات" مستمرة في رفض ولاية بوتفليقة الرابعة

نقلت حركة "بركات" تجمعاتها الاحتجاجية خارج العاصمة الجزائرية لرفض ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.

ونظمت الحركة التي تضم صحافيين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني خمس تجمعات في ولايات باتنة وقسنطينة وتبسة شرق وتيزي وزو، وبجاية شرق الجزائر، للمطالبة بالتغيير السلمي للنظام، والدعوة إلى مرحلة انتقالية على أسس ديمقراطية في البلاد.

وقال العضو القيادي في الحركة، مهدي بسكري، لـ"العربية.نت" إن قوات الشرطة حاولت منع الناشطين من تنظيم تجمع احتجاجي في مدينة قسنطينة شرق الجزائر، لكن الناشطين أصروا على تنظيم تجمعهم.

وبولاية تيزي وزو القريبة من العاصمة الجزائرية، انضم عدد كبير من الطلبة الجامعيين إلى ناشطي حركة بركات، ونظموا وقفة احتجاجية، كما نظمت وقفات مماثلة بولاية بجاية وتبسة شرق الجزائر.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالتغيير السلمي والحريات المدنية والسياسية، وبوقف الفساد، ورفض ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية يومين قبل الوقفات التي دعت إليها تنسيقية أحزاب المعارضة التي تضم أحزاب حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية (إسلامية) وجيل جديد ديمقراطي والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، في مدن باتنة وقسنطينة شرق الجزائر، والشلف ووهران غرب الجزائر، وبشار وورقلة جنوب الجزائر في الفترة بين الاثنين إلى الأربعاء المقبلين.