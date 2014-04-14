البدو يبدأون التصويت في انتخابات الرئاسة بالجزائر

بدأ الجزائريون من البدو الرحل في جنوب البلاد، الاثنين، عملية الانتخاب في مكاتب التصويت المتنقلة في عملية تستمر إلى الخميس يوم الانتخاب الرسمي، بحسب الإذاعة الجزائرية.

وذكرت الإذاعة أن التصويت بدأ لـ27 ألف ناخب في 46 مكتب انتخاب تابعة لولايات تندوف، وتمنراست، وورقلة وايليزي.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولي مكاتب التصويت في هذه الولايات أن العملية تجري في "ظروف حسنة".

وانطلقت عملية التصويت مباشرة بعد انتهاء الحملة الانتخابية منتصف ليل الأحد.

وذكر مدير الحريات العامة والشؤون القانونية في وزارة الداخلية، الأحد، أن مكاتب التصويت المتنقلة تستمر فيها عملية التصويت أربعة أيام وتنتهي الخميس مع بقية مناطق البلاد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتعد الجزائر أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، فتبلغ مساحتها أكثر من مليوني كيلومتر مربع، وأغلبها صحراء يقيم فيها بدو رحل يتنقلون بين مناطق متعددة بحسب توفر مساحات للرعي لمواشيهم.

وبدأت عملية التصويت بالنسبة للجزائريين المقيمين في الخارج، السبت، وعددهم أكثر من مليون ناخب من أصل 23 مليون جزائري مدعوين الخميس لاختيار رئيس للبلاد من بين ستة مرشحين، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس حكومته الأسبق علي بن فليس.