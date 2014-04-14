الجزائر.. دليل جديد على حياة الدبلوماسيين المختطفين

قالت وكالة نواكشوط الموريتانية للأنباء، إن الإسلاميين المتمركزين في الصحراء، والذين يحتجزون ثلاثة دبلوماسيين جزائريين رهائن أرسلوا إليها تسجيلا مصورا لرهينة منهم، في أول دليل على وجودهم على قيد الحياة منذ أكثر من عام.

وكان سبعة جزائريين خطفوا في بلدة جاو شمال مالي عندما سيطر عليها إسلاميون على صلة بتنظيم القاعدة في أبريل 2012، وأفرج عن ثلاثة منهم، وأفادت أنباء بإعدام أحد المحتجزين، فيما ظهر آخر تسجيل مصور عنهم في يناير 2013.

ولم يسمع الكثير عن الدبلوماسيين منذ ذلك الحين رغم إرسال فرنسا نحو 4000 جندي لطرد الإسلاميين الذين احتلوا شمال مالي، ونشر الآلاف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة.

كما لم يتسن التحقق من صحة التسجيل المصور، لكن كثيرا ما يستخدم إسلاميون على صلة بالقاعدة ويعملون في منطقة الصحراء والساحل وكالة نواكشوط للأنباء لنشر بياناتهم عليها.

وقالت وكالة نواكشوط إنها تسلمت تسجيلا مصورا، يوم السبت، قال فيه مراد قصاص، أحد الدبلوماسيين الجزائريين، إنه وزملاءه في صحة جيدة.

ونقلت الوكالة عنه قوله إنه يتحدث في يوم التاسع من أبريل. وأضافت الوكالة أن قصاص طالب في التسجيل المصور الحكومة الجزائرية بالتفاوض مع الإسلاميين لإطلاق سراحهم.

وذكرت وكالة نواكشوط للأنباء أنها تلقت التسجيل المصور من جماعة "المرابطون" التي تشكلت العام الماضي عندما اندمجت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وهي الجماعة الإسلامية التي خطفت الجزائريين في جاو مع مقاتلين بقيادة الإسلامي المخضرم مختار بلمختار.

ورفعت وكالة نواكشوط في وقت لاحق القصة من على موقعها، لكنها ظلت الأحد على مواقع موريتانية أخرى.

ولم تذكر الوكالة أي سبب لرفع القصة من على الموقع، لكنها تعرضت فيما مضى لضغوط من السلطات للحد من بيانات الإسلاميين عن حوادث تتعلق بالمصالح الجزائرية.

وقالت الوكالة إن الجماعة اتهمت السلطات الجزائرية في بيان صادر مع التسجيل المصور بعدم احترام عدد من بنود الاتفاق الذي أدى إلى إطلاق سراح الجزائريين الثلاثة الآخرين.