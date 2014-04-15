بن فليس: تزوير انتخابات الرئاسة إرهاب

دافع المرشح الرئاسي الجزائري علي بن فليس عن نفسه بعد اتهام حملة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة له ولأنصاره بالإرهاب.

وأوضح بن فليس في مؤتمر صحافي أن "الأقوال التي صرّحت بها في التلفزيون الجزائري أُخرجت من سياقها. ما قلته نداء موجّه للحكومة بأن تتصرف بنزاهة وإنصاف تجاه المرشحين".

وتابع: "أرفض اتهامات الرئيس بوتفليقة لي بالإرهاب والعنف"، مضيفاً أن "تهمة الإرهاب طالتني وطالت أنصاري الذين يُعدّون بالملايين".

وأوضح أنه وجّه نداء للحكومة بأن "تقف ضد الفساد وتكون نزيهة"، واصفاً نفسه بأنه "ضحية لوقوفه ضد التزوير".

وقال بن فليس: "بعدما نددت بالتزوير اتهمنا (بوتفليقة) بالإرهاب.. أليس التزوير شكلاً من أشكال الإرهاب".

وأضاف: "هذه الاتهامات الجائرة تدل على حالة الهلع وعلى حالة عدم اليقين التي استولت على قلوب الذين نشروها بطريقة غير مسؤولة".

وشدّد بن فليس على أنه "لا يهدد استقرار الجزائر"، قائلاً: "هناك من ينتظر مني أن أدعو إلى الفوضى (في حالة التزوير). هذا لن يحدث فأنا هو الاستقرار"، في رد على أنصار بوتفليقة الذين يصفونه بـ"مرشح الاستقرار".

وأبدى بن فليس، المنافس الأكبر لبوتفليقة، ثقته بالفوز بالانتخابات، معتبراً نفسه "ناجحاً".

ورداً على سؤال حول تأكيداته بالفوز قال: "أنا لست متأكداً من شيء لكني أحافظ على هدوئي"، قبل يومين من الانتخابات.

ورغم رفضه إعطاء أي تكهن بالنتائج المنتظرة إلا أن مقربين منه أكدوا لوكالة "فرنس برس" أنهم ينتظرون الفوز في الدور الأول. من جهته قال وزير سابق في مديرية حملة بوتفليقة: "ننتظر الفوز في الدور الأول".