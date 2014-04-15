"حركة مجتمع السلم" المقاطعة: بوتفليقة مرشح التزوير

أكد رئيس حزب "حركة مجتمع السلم"، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، أن الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة المرشح لولاية رابعة "لا يمكنه الفوز بلا تزوير".

وقال عبدالرزاق مقري، الذي دعا حزبه إلى مقاطعة الانتخابات، إن "بوادر التزوير" واضحة و"مرشح السلطة لا يمكنه الفوز بلا تزوير لأنه مرشح التزوير".

وسبق لـ"حركة مجتمع السلم" أن شاركت في ائتلاف حكومي داعم للرئيس بوتفليقة، قبل أن تنسحب منه عشية الانتخابات التشريعية عام 2012.

وأكد مقري في مؤتمر صحافي أن "الانتخابات ستكون مزوّرة وسيعلن رئيس الجمهورية رئيساً للولاية الرابعة".

واعتبر أن الحملة الانتخابية التي انتهت الأحد لم تشد اهتمام الجزائريين، واتهم السلطات بـ"إجبار" العمال على حضور تجمعات حملة بوتفليقة الانتخابية الذي غاب عنها بسبب المرض.