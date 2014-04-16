بوتفليقة يصوّت بنفسه في انتخابات الرئاسة الجزائرية

أعلنت حملة الرئيس المنتهية ولايته عبدالعزيز بوتفليقة، الأربعاء، أن الأخير سيقوم شخصياً بالإدلاء بصوته الخميس، بعد شكوك حول قدرته على القيام بواجبه الانتخابي.

وقال بيان لمديرية حملة بوتفليقة: "سيقوم المترشح الحر عبدالعزيز بوتفليقة بأداء واجبه الانتخابي هذا الخميس في الساعة العاشرة صباحاً (09:00 تغ) في مدرسة الشيخ البشير الإبراهيمي بالأبيار، بأعالي العاصمة الجزائرية".

وفي وقت سابق، قال عبدالمالك سلال، مدير حملة الرئيس المترشح: "إن صحة بوتفليقة تتحسن يوماً بعد يوم، وإنه في حال أعيد انتخابه لولاية رابعة سيؤدي اليمين الدستورية في حفل عام".

وأثير الكثير من الشكوك خلال الأسابيع الماضية حول قدرة بوتفليقة المتعب منذ إصابته بجلطة دماغية، على التنقل لمكتب التصويت ثم أداء اليمين الدستورية.

وبحسب الدستور الجزائري فإن رئيس الجمهورية يؤدي اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع التالي لانتخابه.

ويعود آخر ظهور علني لبوتفليقة إلى الخطاب الذي ألقاه في مايو 2012 في سطيف (300 كلم شرق الجزائر)، وبعد 80 يوماً من الغياب للعلاج في فرنسا أصبح ظهوره يقتصر على الصور التي يبثها التلفزيون الرسمي.

وبوتفليقة (77 عاماً) المرشح لولاية رئاسية رابعة هو الأوفر حظاً للفوز في هذه الانتخابات، مقابل منافسه الرئيسي علي بن فليس.