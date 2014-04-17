الجزائر.. غرفة عمليات مشتركة لـ3 مرشحين منعا للتزوير

أكد موسى تواتي، المرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، أن ثلاثة مرشحين اتفقوا على تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمراقبة الانتخابات ورصد أي تزوير محتمل في الاقتراع الذي بدأ في الثامنة صباحا.

وأضاف تواتي في تصريح لـ"العربية.نت" أنه والمرشحين علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق وعلي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54، اتفقوا على توحيد جهود مراقبة الانتخابات ومنع حدوث التزوير عبر "غرفة عمليات مشتركة وإعطاء تعليمات للمراقبين التابعين للمرشحين الثلاثة في مكاتب الاقتراع، للتعاون بينهم ورصد أية محاولة للتزوير أو المساس بأصوات الشعب".

وحذر تواتي السلطات من أية محاولة للتلاعب بالعملية الانتخابية، قائلاً إن ذلك من شأنه أن يمس بمصداقية الانتخابات الرئاسية.

ويخوض موسى تواتي للمرة الثانية على التوالي غمار الانتخابات الرئاسية، بعد خوضه انتخابات 2009.