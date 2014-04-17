بن فليس: حكومة وحدة وطنية بالجزائر حال انتخابي رئيسا

أعلن رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، علي بن فليس، أنه سيعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية حال فوزه بالانتخابات.

وقال بن فليس لـ"العربية.نت": "في حال وصولي إلى الرئاسة، سأعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأطراف والقوى السياسية".

وأكد أن "هذه الحكومة ستكون إطارا للعمل المشترك بين كل القوى السياسية في الجزائر، بعيدا عن أي إقصاء لأي طرف ما عدا الأطراف التي تلجأ إلى العنف".

وأضاف المنافس الأبرز للرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة أن أي شخصية سياسية أو قوة حزبية "لن تستطيع وحدها حلحلة مشكلات الجزائر".

ورفض بن فليس التعليق على الحملة الإعلامية المشحونة التي يتعرض لها من طرف وسائل إعلام محسوبة على الرئيس بوتفليقة، وقال إنها "حملة تفتقد للأخلاق وبعيدة عن المهنية، والشعب الجزائري يعرف كيف يميز بين الحقيقة والكذب".