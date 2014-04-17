مرشحو انتخابات الجزائر يحذرون من العنف والتزوير

أكد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية علي بن فليس أن هذه الانتخابات تهدف إلى التجديد والتغيير السلمي عبر صناديق الاقتراع.

وقال بن فليس عقب أدائه واجبه الانتخابي بحيدرة إنه لا يتمنى حدوث التزوير "حذرت منه كذلك طوال الحملة الانتخابية ولازلت أحذر منه اليوم؛ لأن مستقبل الجزائر وحل أزمتها لا يكون إلا بالخيار الحر والسيد للشعب الجزائري".

وأضاف بن فليس رداً على سؤال بخصوص تقييم سير العملية الانتخابية في ساعاتها الأولى: "بلغتني بعض الخروقات التي حدثت في بعض الولايات، ولكن لاتزال لم تكتمل لدى الصورة كلياً" .

وأكدت المترشحة للانتخابات الرئاسية لويزة حنون أن "أكبر انتصار يمكن تسجيله اليوم بغض النظر عن نتائج الاقتراع هو أن تخرج الأمة من هذا الاختبار محصنة وموحدة أكثر من أي وقت مضى".

وقالت حنون في تصريح صحافي عقب أدائها لواجبها الانتخابي: "أنا متفائلة بخصوص تجاوب الشعب الجزائري لأنه يعكس وعيه وضميره الحي وقدرته الفائقة على الفرز السياسي وتحديد الأولويات، وأكبر انتصار ستسجله الجزائر بغض النظر عن النتائج هو أن تخرج الأمة محصنة وموحدة أكثر من أي وقت مضى".

وقال المترشح بلعيد عبدالعزيز عقب أدائه واجبه الانتخابي إنه يأمل بأن تجرى العملية الانتخابية في كنف الشفافية لضمان نجاح الديمقراطية بالجزائر.

وأوضح بلعيد الذي أدى واجبه الانتخابي بمدرسة القبة بالعاصمة: "كل أملي أن تتم العملية الانتخابية في كنف الشفافية وبروح وطنية مسؤولة لضمان نجاح العملية الديمقراطية بالجزائر".

واعتبر المترشح موسى تواتي أنه يفضل التصويت بورقة بيضاء في حال عدم اختيار مترشح معين بدل اللجوء إلى بدائل تهدد استقرار البلاد.

وقال تواتي عقب أدائه واجبه الانتخابي بمدينة المدية (جنوبي الجزائر) إن الشعب الجزائري لن ينقاد إلى العنف, مضيفاً: "أنا أستبعد اللجوء إلى العصيان المدني أو العنف كون المواطن الجزائري يرفض كل أشكال الفوضى التي قد تقود البلاد نحو المجهول".

وقال المترشح علي فوزي رباعين إنه ينبذ العنف مهما كان نوعه ويأمل بأن يكون هذا الاستحقاق الانتخابي بمثابة عُرس وطني يشارك في صناعته كل الشعب الجزائري.

وأضاف عقب أداء واجبه الانتخابي "اتفقنا مع المترشحين من أجل مراقبة هذه الانتخابات التي أتمنى أن تكون نتائجها مطابقة للواقع".

وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد أدى واجبه الانتخابي في الأبيار على كرسي متحرك، لكنه لم يُدل بأي تصريح للصحافيين.