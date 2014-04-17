الجزائر.. بوتفليقة يدلي بصوته على كرسي متحرك

أدلى الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، بصوته متمماً واجبه الانتخابي على كرسي متحرك، في مدرسة البشير الإبراهيمي في منطقة الأبيار في أعالي العاصمة الجزائرية.

وظهر بوتفليقة، المرشح للانتخابات الرئاسية، على شاشة التلفزيون الجزائري الرسمي، وهو مقعد على كرسي متحرك، بعدما حيا عند المدخل الرئيس للمدرسة الصحافيين.

وظهر بوتفليقة وهو يضع ورقة التصويت داخل الصندوق الانتخابي، وكان قريباً منه شقيقه السعيد بوتفليقة وشقيقه ناصر بوتفليقة.

ومنذ الصباح، يتجمع العشرات من الصحافيين الجزائريين والأجانب أمام المدرسة لتغطية وصول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لأداء واجبه الانتخابي.

في المقابل، منعت وزارة الداخلية الجزائرية ومصالح أمن الرئيس بوتفليقة، وسائل الإعلام الدولية من تغطية قيام المرشح عبدالعزيز بوتفليقة من التصويت في مركز البشير الإبراهيمي، وسمحت فقط للصحافة المكتوبة الحكومية والتلفزيون الرسمي الجزائري فقط.

وكان هذا السلوك نفسه الذي جرى خلال إيداع الرئيس بوتفليقة ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، في الرابع مارس الماضي. وعزا مراقبون هذا المنع إلى محاولة السلطات منع أية تأويلات في حال ظهر الرئيس بوتفليقة غير قادر على الوقوف أو السير حتى صندوق الاقتراع.