العاهل المغربي يهنئ الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه

هنأ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على انتخابه رئيسا للجزائر.

وانتخب بوتفليقة (77 عاما) لولاية رئاسية رابعة بعد أن فاز، رغم مشاكله الصحية، بـ81,53% من الأصوات في انتخابات أمس الخميس.

وجاء في برقية التهنئة التي وجهها محمد السادس إلى بوتفليقة "إن إعادة انتخابكم ليعد اعترافا من لدن شعبكم الشقيق بالحصيلة الإيجابية التي تحققت في عهدكم الزاخر بالمنجزات، وتقديرا للجهود الدؤوبة التي بذلتموها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار بكافة ربوع بلدكم".

وأضاف أن إعادة انتخاب بوتفليقة "يجسد في نفس الوقت رغبته (بوتفليقة) الملحة في مواصلة مسيرته على درب النماء وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والعيش الكريم".

وجدد العاهل المغربي في برقيته التي أوردتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، حرصه "الشديد على مواصلة العمل معا، من أجل تعزيز روابط الأخوة المتينة وحسن الجوار التي تجمع المغرب والجزائر، وإعطائها دفعة جديدة في شتى المجالات، تحقيقا لما يصبو إليه الشعبان المغربي والجزائري من تقدم وتنمية وازدهار، وسعيا نحو تدعيم صرح الاتحاد المغاربي على أسس قوية وسليمة، تستجيب لتطلعات شعوب دوله الخمس إلى المزيد من الوحدة والتكامل والاندماج والتنمية المشتركة".

يذكر أن أنشطة اتحاد المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا)، الذي تأسس في 1989، معطلة بسبب الخلافات السياسية بين المغرب والجزائر.

والحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994 وسط خلاف البلدين بشأن الصحراء الغربية.

وكان المغرب استدعى الخريف الماضي لفترة قصيرة سفيره من الجزائر لـ "مشاورات" ردا على رسالة لبوتفليقة في مؤتمر إفريقي بشأن الصحراء. كما تبادل البلدان في بداية العام الاتهامات بشأن طرد لاجئين سوريين واستدعيا سفيريهما.