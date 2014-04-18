بوتفليقة أطول رؤساء الجزائر حكماً

منذ الاستقلال حكم الجزائر سبعة رؤساء جمهورية، تفاوتت فترة حكم كل منهم، لكن الرئيس بوتفليقة هو أكثر الرؤساء الذين عمروا في الحكم لفترة 15 سنة.

أحمد بن بلة هو أول رئيس للبلاد حكم من الجزائر 15 أكتوبر 1963 إلى غاية 19 يونيو 1965، قبل أن يقوم قائد أركان الجيش العقيد هواري بومدين بانقلاب على بن بلة، فيما سمي بالتصحيح الثوري، وحكم بومدين البلاد من 19 يونيو 1965 إلى غاية 27 ديسمبر 1978.

ثالث رئيس للجزائر بعد وفاة هواري بومدين، تسلم الشاذلي بن جديد دفة الحكم، منذ التاسع فبراير 1979 إلى غاية يناير 1992، حيث تم دفعه إلى الاستقالة من قبل قيادة الجيش .

بعد استقالة الشاذلي، تسلم القيادي في ثورة التحرير محمد بوضياف الحكم، كرابع رئيس للجزائر، وترأس المجلس الأعلى للدولة، لكن فترة حكمه لم تدم سوى ستة أشهر، وبالتحديد من 16 يناير إلى 29 يونيو 1992، حيث اغتيل في هذا التاريخ.

بعد وفاة محمد بوضياف تسلم الحكم علي كافي رئاسة المجلس الأعلى للدولة، واستمرت مدة حكمه سنتين من 29 يونيو 1992 إلى غاية 30 يناير 1994، حيث عقدت ندوة الوفاق الوطني التي زكت وزير الدفاع ليامين زروال كرئيس للدولة لمدة سنة، ثم رئيسا للجمهورية في أول انتخابات تعددية تجرى في الجزائر في نوفمبر 1995.

لكن زروال قرر بسبب خلافات بين المؤسسة العسكرية والرئاسة، تقليص عهدته الرئاسية، وقرر تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في أبريل 1999.

وفي التاسع من أبريل انتخب عبدالعزيز بوتفليقة رئيساً للبلاد، وظل في الحكم حتى هذا التاريخ، تاريخ 17 أبريل 2014، التي يتردد أنها أفرزت فوز بوتفليقة لولاية رابعة وليكون الرئيس الثامن للجزائر.