السودان: خطف جزائري وصيني من حقل نفط بكردفان

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني، العقيد الصوارمي خالد سعد، السبت، أن مسلحين هاجموا حقل نفط في منطقة غرب كردفان واختطفوا ثلاثة من العاملين في الحقل.

وقال الصوارمي لفرانس برس "هاجمت أمس (الجمعة) مجموعة مسلحة لم نحدد هويتها حقل كنار النفطي بولاية غرب كردفان، واختطفت ثلاثة من العاملين في الحقل، وهم صيني وجزائري وسوداني".

وأوضح أن القوة التي تحمي الحقل اشتبكت مع المجموعة المسلحة "وقتلت ثلاثة من أفرادها".

وتقع غرب كردفان في الجزء الغربي من منطقة جنوب كردفان التي يقاتل فيها مسلحو الحركة الشعبية شمال السودان الخرطوم منذ عام 2011، كما أنها تقع على حدود إقليم دارفور غرب السودان المضطرب منذ عام 2003.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وينضوي مقاتلو حركات دارفور المسلحة والحركة الشعبية تحت اسم تحالف الجبهة الثورية السودانية.

والصين هي أكبر مستثمر في قطاع النفط السوداني.

وأعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الأسبوع الماضي، أن إنتاج السودان من النفط بلغ 124 ألف برميل يوميا.