نسبة فوز بوتفليقة.. محل مدح وقدح الصحف

تباينت قراءة الصحف الجزائرية والعالمية الصادرة السبت لنتائج الانتخابات الرئاسية وفوز المترشح عبدالعزيز بوتفليقة بنسبة 81.53%.

صحيفة "المساء" الحكومية كتبت في صدر صفحتها الأولى "فوز ساحق لبوتفليقة" و"الجزائريون يختارون الاستقرار و الاستمرارية"، وقالت صحيفة "لكسبريون" الناطقة باللغة الفرنسية أن "الجزائر هي التي فازت والجزائريون كانوا في عرس انتخابي".

أما يومية "النهار" فكتبت بعنوان كبير "الشعب يؤيد إسقاط المعارضة، الجزائريون يجددون العهد مع بوتفليقة.. وعبدالعزيز بلعيد مفاجأة الرئاسيات".

صحيفة "لوسوار دالجيري" الناطقة باللغة الفرنسية قالت إن "العهدة الرابعة ستركز بصفة خاصة على مشروعين اثنين هما بمثابة رد مفعم على المعارضة، ويتمثل ذلك في فتح حوار وطني واسع حول مشروع تعديل الدستور تشارك فيه كل الطبقة السياسية، وكذا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2014 بعد تعديل الدستور وحل البرلمان".

يومية "الخبر" وصفت فوز بوتفليقة بـ"الكاسح"، حيث تحصل على عدد من الأصوات يفوق ثمانية ملايين صوت، مضيفة أن "الأرقام التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز تكشف أن بوتفليقة كان متقدما بفارق كبير عن باقي المترشحين".

وكتبت صحيفة "الشروق اليومي" "لهذه الأسباب اختار الجزائريون بوتفليقة"، وعلقت على صعود أصغر المترشحين عبدالعزيز بلعيد الذي صنع المفاجأة بحصوله على المرتبة الثالثة، ولفتت إلى تراجع زعيمة حزب العمال لويزة حنون وتواتي في المؤخرة".

وكتبت يومية "الفجر" أن الرئيس الجديد "سيواجه عدة تحديات ومشاريع عالقة، أهمها انهيار في ميزان المدفوعات ومسألة توفير وظائف جديدة".

صحيفة "الجزائر نيوز" علقت في افتتاحيتها الأولى "عهدة رابعة لبوتفليقة بـ81.53%" مع صورة مكبرة للرئيس احتلت كل الصفحة، واعتبرت يومية "ليبرتي" الناطقة باللغة الفرنسية أن "الكل يرى أن المهم الآن بالنسبة للجزائر هو المستقبل مع عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة".

استغراب الصحافة الدولية

على الصعيد الدولي تباينت قراءات الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية على نتائج الرئاسيات في الجزائر. جريدة لوموند الفرنسية كتبت أن هناك "حرجا في فرنسا وصمتا من الغرب بخصوص إعادة انتخاب الرئيس لولاية جديدة تمليه السياسة الواقعية".

وبشيء من السخرية حول النتيجة العريضة التي فاز بها الرئيس بوتفليقة، كان العنوان الرئيسي لجريدة لوفيغارو الفرنسية "بوتفليقة مرارا وتكرارا".

أما صحيفة ليبيراسيون، فكتبت عنوانا كبيرا "ما يجب القيام به مع هذا الانتصار، 81.53% من الأصوات للرئيس العاجز؟ نتيجة تثير السخرية".

وكتبت نيويورك تايمز أن "المعارضة التي قاطعت الانتخابات شككت في صحة النتائج، والرئيس الذي يبلغ 77 سنة أعيد انتخابه لرابع مرة".

وكان البرنامج الساخر "النشرة الصغيرة" في قناة "كنال بلوس" الفرنسية، أكثر نقدا، حيث خصص تحليلا للطريقة التي صوت بها الرئيس بوتفليقة،

واستغرب كيفية فوزه بانتخابات وبنسبة كاسحة، رئيس يساعده طبيبه في وضع ورقة انتخابه يفوز برئاسة الجزائر".

ومن جهتها، تساءلت صحيفة واشنطن بوست حول مستقبل المعارضة في أكبر بلد بترولي في إفريقيا بعد الفوز الكاسح للرئيس بوتفليقة بانتخابات الرئاسة.