الجزائر: "الدفاع" تنتقد تضخيم هجوم تيزي وزو

أبدت وزارة الدفاع الجزائرية غضبها من تعاطي وسائل الإعلام في الجزائر مع الاعتداء الإرهابي الذي نفذته مجموعة مسلحة ليلة الأحد الماضي بـ"بني يني" بولاية تيزي وزو (شرقي الجزائر) .

وخلّف الاعتداء الإرهابي مقتل 11 جندياً كانوا ضمن مفرزة للجيش عائدة من مهمة لتأمين الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن "عدد ضحايا الاعتداء الإرهابي بلغ 11 شهيداً و5 جرحى، والمقام هنا لا يسمح بالتلاعب بالأرقام، وإن عدم الدقة في نقل الأخبار الأمنية والتسرع في تداول معلومات حساسة استناداً إلى مصادرة غير رسمية يخدم أهداف هذه العملية الإجرامية في محاولة يائسة من المجموعات الإرهابية لتغطية الضربات الحاسمة التي تلقتها في الميدان".

ولفت بيان الوزارة إلى أنها "قدمت بياناً رسمياً أعلنت فيه عدد الشهداء والجرحى"، في إشارة إلى إعلان وسائل إعلام رسمية ومستقلة لعدد غير الذي أعلن رسمياً.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نقلت عن مصدر رسمي أن 14 جندياً قتلوا وأصيب 14 آخرون في الاعتداء الإرهابي، فيما نشرت صحف أخرى أن عدد القتلى 16 جندياً، وهو ما أثار حفيظة وزارة الدفاع.

وقال البيان: "برغم التنبيه على ضرورة توخي الدقة والحذر في التعامل مع مثل هذه الأخبار وعدم الوقوع في فخّ الأهداف الإرهابية على الصعيد الإعلامي، إلا أن بعض وسائل الإعلام أصرّت على تضخيم عدد (الشهداء) والجرحى، مستندة في ذلك إلى مصادر أمنية مفترضة أو مراسلين محليين".

وجددت البيان تأكيد الجيش و"إصراره وعزمه على ملاحقة فلول هذه الجماعات حتى القضاء عليها نهائياً".