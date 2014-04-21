الجزائر تؤكد خطف أحد رعاياها في كردفان بالسودان

أكدت وزارة الشؤون الخارجية خطف أحد رعاياها في كردفان بالسودان خلال اعتداء مسلح استهدف الجمعة الماضي حقلا نفطيا في مقاطعة كردفان الغربية.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف إن "الاختطاف تم يوم 18 أبريل الجاري خلال اعتداء مجموعة مسلحة على حقل نفطي في منطقة كردفان الغربية، حيث يعمل المواطن الجزائري لحساب شركة سودانية".

وأفاد بن علي شريف أن "مواطنا ثانيا أصيب بجروح في نفس الاعتداء، ولكنه ليس في حالة خطرة، وهو حاليا في مأمن بمستشفى الخرطوم، حيث يستفيد من العلاج الطبي المناسب".

وأضاف نفس المصدر أن "سفارة الجزائر بالسودان، التي سارعت لمساعدة ودعم المواطن الجزائري المجروح على اتصال مستمر مع السلطات السودانية التي دعتها إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تحرير مواطننا المختطف سريعا".