مدون جزائري متهم بالإرهاب يستفيد من الإفراج المؤقت

أصدرت غرفة الاتهام بمحكمة سيدي محمد بالجزائر قرارا بالإفراج المؤقت عن المدون عبد الغني علوي المحبوس منذ 25 أيلول/سبتمبر بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، بحسب ما أكد المحامي أمين سيدهم الخميس.

وقال المحامي: "تقدم موكلي عبد الغني علوي بطلب الإفراج المؤقت الثلاثاء لدى غرفة الاتهام بمحكمة سيدي محمد، وقررت قبول طلبه الأربعاء".

وأوضح: "عبد الغني علوي أصبح خارج السجن في انتظار تحديد موعد محاكمته في محكمة الجنايات".

وعبد الغني علوي (24 عاما) وهو من سكان تلمسان (580 كلم غرب الجزائر)، يواجه عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات بتهمة الإشادة بالإرهاب إضافة الى غرامة تصل الى خمسة آلاف يورو، بحسب المحامي سيدهم.

وأوقف علوي بعد نشر صور ورسوم كاريكاتيرية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال.

وكانت منظمة العفو الدولية حثت السلطات الجزائرية على الإفراج عنه، معتبرة أن رد فعلها "مبالغ فيه".

وأضافت: "إن توجيه تهم على علاقة بالإرهاب بهدف سجن شخص تقاسم صورا على شبكات التواصل الاجتماعي، يعد سابقة خطيرة جدا".

واتهم علوي بالإساءة الى رئيس الجمهورية والتعدي على هيئات قائمة و"تمجيد الإرهاب لأن قوات الأمن عثرت في منزله على وشاح ممهور بعبارة لا إله إلا الله"، بحسب العفو الدولية.

