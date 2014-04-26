بوتفليقة يؤدي اليمين الاثنين ويبدأ ولايته الرابعة

أعلنت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية في الجزائر مقاطعتها مراسيم أداء اليمين الدستورية، وقال بيان لكتلة الحزب تلقت "العربية نت" نسخة منه، إنه "والتزاما بخط الحزب وقرارات مؤسساته القاضية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وتماشيا مع طبيعة المواقف، فقد قررنا نحن نواب الحزب مقاطعة اليمين الدستورية".

ويؤدي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد غد الاثنين اليمين الدستورية، ليتولى رسميا رئاسة الجمهورية لولاية رئاسية رابعة، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي حسمها لصالحه بنسبة 81.53 بالمائة من الأصوات.

ومازال الجدل قائما بشأن قدرة الرئيس بوتفليقة على قراءة النص الكامل لليمين الدستورية، وهو نص مطول، بالنظر إلى الوضعية الصحية للرئيس.

ويحضر مراسيم أداء القسم أعضاء المجلس الدستوري، وقضاة المحكمة العليا ووزراء الحكومة وكبار قادة الجيش والأمن وأعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني، و سفراء الدول المعتمدين في الجزائر.

ويبدأ الرئيس بوتفليقة رسميا ولايته الرئاسية الرابعة بدءا من يوم الاثنين المقبل، ويباشر مهام إعادة تشكيل حكومة جديدة بعد إعلان استقالة الحكومة الحالية التي يقودها وزير الطاقة يوسف يوسفي، ويتوقع أن يعيد بوتفليقة تكليف رئيس الحكومة السابق ومدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال بتشكيل الحكومة.

وفي نفس السياق، اجتمعت اليوم تنظيمات نقابية ومدنية وحقوقية مستقلة تعارض الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، للإعلان عن إنشاء تكتل مدني يطالب بالتغيير السياسي وتوسيع الحريات المدنية ورفع الضغوط والإكراهات المسلطة على النقابات المستقلة.