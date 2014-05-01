قاعدة المغرب تتبنى قتل 11 جنديا جزائريا في 19 أبريل

تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هجوماً في منطقة القبائل أسفر في 19 أبريل، بحسب حصيلة رسمية عن مقتل 11 جندياً جزائرياً، وذلك في بيان نشر الخميس على منتديات جهادية.

وأكد التنظيم في البيان "في ليلة السبت 19 جمادى الآخرة 1435 هـ، (19 نيسان/ابريل) نصب المجاهدون كميناً لقافلة عسكرية، في منطقة إيبودرارن، دائرة واسيف في ولاية تيزي وزو".

وتابع "كانت الحصيلة بحمد الله ثقيلة، تمثلت - حسب بعض المصادر - في قرابة الثلاثين عسكرياً بين قتيل وجريح جروحاً بليغة"، مضيفاً أن التنظيم فقد أحد مقاتليه في الهجوم.

وبالعودة للحادثة نفسها، فقد قتل 11 جندياً في كمين إرهابي نصبته مجموعة مسلحة بمنطقة بني يني بولاية تيزي وزو 100 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية.

يُذكر أن الجنود الذين قتلوا في الكمين كانوا ضمن مفرزة للجيش عائدة من مهمة لتأمين الانتخابات الرئاسية.