تقرير أميركي: الجزائر نجحت في الحد من نشاطات القاعدة

كشف تقرير أميركي حول مكافحة الإرهاب، أن الجزائر نجحت في تحييد أذرع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والحد من نشاطات المجموعات التي تتبع التنظيم في الجزائر ومنطقة الساحل.

وأفاد التقرير السنوي حول مكافحة الإرهاب الذي أصدرته الخارجية الأميركية بأن "قوات الأمن الجزائرية نجحت خلال سنة 2013 في إفشال الكثير من الاعتداءات الإرهابية، واستمرت في ممارسة الضغط على شبكة القاعدة في المغرب الإسلامي، ومصادرة أسلحة وعتاد ومخابئ للأسلحة، وقيامها بعزل شبكة القاعدة في المغرب الإسلامي جغرافياً".

وقتلت قوات الجيش الجزائرية 82 مسلحاً خلال سنة 2013، في عمليات أمنية متفرقة، كما ألقت القبض على عدد من المسلحين، ومنذ بداية سنة 2014، قضت قوات الجيش على 37 مسلحاً يتبعون تنظيم القاعدة، بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع الجزائرية قبل أسبوعين.

ولفت التقرير إلى أن الجزائر مازالت رغم جهودها، عرضة لمخاطر التهديدات الإرهابية، وأفاد بأن "الوضع الأمني السائد في الدول المجاورة للجزائر، وتهديد التنظيمات المسلحة بشن هجوم انتقامي بعد التدخل العسكري الدولي في مالي، وانتشار الأسلحة المهربة في ليبيا، وأعمال العنف الضعيفة المسجلة في مناطق الجنوب، وعلى طول الحدود الجزائرية التونسية، كلها عوامل ساهمت في مجملها في التهديد الإرهابي في الجزائر".

وثمن تقرير كتابة الدولة الأميركية جهود الجزائر لحث دول العالم على رفض دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن.

وكانت الجزائر قد طرحت لائحة على الأمم المتحدة تنص على تجريم دفع الفدية للتنظيمات المسلحة التي تحتجز رهائن وتطالب بدفع الفدية.