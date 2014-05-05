جزائري يروي قصة اختطافه بالسودان

وصل الرهينة الجزائري جنان أرزقي اليوم إلى الجزائر بعد تحريره من مجموعة مسلحة اختطفه خلال اعتداء مسلح استهدف يوم 18 أبريل الماضي حقلا نفطيا بمحافظة كردفان غرب السودان.

وقال جنان أرزقي البالغ من العمر 56 سنة لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي، حيث استقبله أفراد من عائلته ومسؤولون من وزارة الشؤون الخارجية إن "الاعتداء على الموقع جرى على يد 36 رجلا مسلحا جاؤوا على متن ثلاث سيارات رباعية الدفع".

وأضاف جنان الذي كان يعمل بشركة بترولية سودانية كرئيس صيانة عتاد الحفر: "لقد اقتادنا الخاطفون إلى مكان يبعد 300 كم عن الموقع".

وأضاف نفس المصدر "الحقيقة أنهم لم يسيئوا معاملتنا ولم تكن لديهم مطالب، هم مجرد لصوص كانوا يريدون المال".

وتسلمت سفارة الجزائر بالخرطوم جنان أرزقي ظهر الجمعة الماضي بعد تحريره الخميس من قبل قوات الأمن السودانية، فيما كان المواطن الجزائري الآخر العمراوي نصر الدين قد وصل الخميس الماضي إلى الجزائر، بعد إصابته خلال نفس الاعتداء.