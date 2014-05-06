الجيش الجزائري يقتل 9 مسلحين على الحدود مع مالي

قتلت قوات الجيش الجزائري 9 مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في منطقة تيوندرت، التابعة لإقليم تين زوارتين بولاية تمنراست (1200 كيلومتر جنوبي الجزائر، على الحدود مع مالي .

ونقل موقع " الحدث الجزائري " عن مصدر عسكري أن "العملية النوعية التي نفذتها مفرزة من قوات الجيش مكنت القضاء على تسعة إرهابيين، كانوا يحاولون التسلل إلى داخل التراب الجزائري ".

وذكر نفس المصدر أنه "تم خلال هذه العملية استرجاع ثمانية قطع سلاح رشاش وقاذف صاروخي من نوع "آر بي جي 7" ووسائل اتصال وذخيرة، كانت بحوزة المسلحين ".

وكانت حصيلة رسمية نشرتها وزارة الدفاع نهاية الشهر الماضي، قد أفادت بالقضاء على37 إرهابيا منذ بداية السنة الجارية 20147، بينهم 22 مسلحا تم القضاء عليهم خلال شهر مارس الماضي.