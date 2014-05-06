جيش الجزائر يقضي على 10 إرهابيين بالصحراء

قضت قوات الجيش الجزائري على 10 مسلحين واسترجعت كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخيرة في عمليتين منفصلتين على الحدود مع مالي وليبيا جنوبي الجزائر.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن قوات الجيش تمكنت من القضاء على تسعة مسلحين قبل أن تقضي على مسلح عاشر في عملية عسكرية كبيرة في منطقة تاوندرت ببلدة تين زرواتين بولاية تمنراست 2200 كيلومتر جنوب الجزائر القريبة من مالي.

ولفت البيان إلى أن العملية ما زالت متواصلة في المنطقة لمطاردة باقي عناصر المجموعة المسلحة، حيث تم إرسال تعزيزات عسكرية والاستعانة بالطائرات العسكرية لملاحقة المسلحين الذين يرجح انتماؤهم إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وتعد هذه العملية العسكرية الناجحة، هي الثانية من نوعها في ظرف أسبوعين، بعدما قضت قوات الجيش على ثمانية مسلحين في 21 أبريل الماضي، عقب اغتيال مجموعة مسلحة لـ11 عسكرياً في اعتداء إرهابي بمنطقة تيزي وزو شرقي الجزائر، ومنذ بداية السنة الجارية قضت قوات الجيش على 59 مسلحاً في عمليات متفرقة.

مخازن أسلحة

وكشف بيان وزارة الدفاع عن كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين، حيث تم "استرجاع 12 بندقية آلية من نوع كلاشنكوف وقاذف صاروخي واحد من نوع آر بي جي 7 وبندقية صيد ومنظومة إطلاق قنابل واحدة و11 قذيفة و13 قنبلة يدوية وثلاثة صناديق مملوءة بذخيرة خاصة بالرشاش وصندوق مملوء بالذخيرة خاصة بالرشاش 12،7 مم وأربعة ألغام مضادة للدبابات".

واسترجعت قوات الجيش "20 مخزن ذخيرة معبأة بسلاح كلاشنكوف وخمسة هواتف نقالة وجهاز ملاحة جي بي آر أس وصفيحة طاقة شمسية واحدة وجهاز إعلام آليا محمولا، بالإضافة إلى ثلاث سيارات رباعية الدفع ودراجتين ناريتين".

وفي عملية منفصلة، نجحت وحدة من الجيش باستغلال معلومات هامة، مكنت من استرجاع كمية كبيرة من الأسلحة بمنطقة "كول دناي" بجانت بولاية اليزي 1800 كيلومتر جنوبي الجزائر.

وأضاف بيان الجيش أن الذخيرة المسترجعة تتمثل في "مدفع تقليدي الصنع لقذائف الخاصة بالطائرات العمودية و87 قذيفة و75 صمامة تفجير خاصة بهذه القذائف كانت مخبأة تحت الرمال".

وبحسب الخبير الاستراتيجي قوي بوحنية فإن هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة المحجوزة، يرجح أن يكون مصدرها ليبيا، وقال بوحنية لـ"العربية.نت" إن "ذلك يعزز مخاوف الجزائر بشأن انتشار السلاح الليبي، منذ سقوط نظام القذافي، خاصة ما يتعلق بالأسلحة الثقيلة والنوعية".