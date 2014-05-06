فقدان عشرات المهاجرين من النيجر دخلوا صحراء الجزائر

قالت مصادر عسكرية في النيجر إن نحو 30 مهاجراً من البلاد مفقودون في الصحراء الكبرى بلا طعام أو مياه، بعد أن تركهم سائقهم بمجرد عبورهم إلى الجزائر المجاورة.

وتمثل النيجر منذ عقود نقطة عبور يقصدها المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى شمال إفريقيا أو أوروبا، وقد تعهدت بوقف تدفق المهاجرين عبر الجزء الخاص بها من الصحراء الكبرى، بعد وفاة 92 مهاجراً أثناء محاولتهم الوصول إلى الجزائر أواخر العام الماضي.

وقال ضابط بالجيش في النيجر طلب عدم نشر اسمه "بينما أتحدث انطلقت دوريات جزائرية ونيجيرية على جانبي الحدود لمحاولة العثور على هؤلاء المهاجرين الثلاثين الذين ذكر من تم العثور عليهم أنهم ليس معهم طعام أو شراب."

وقال ضباط إنهم علموا بأمر المهاجرين بعد أن عثر جنود جزائريون على 14 امرأة وطفلا انفصلوا عن بقية المجموعة على الجانب الجزائري من الحدود.

وقال ضابط آخر في النيجر طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مصرح له بالحديث إلى الصحافة إن المهاجرين غادروا بلدة آرليت بشمال النيجر في الأول من مايو لمحاولة دخول الجزائر بطريقة غير مشروعة.

وقال الضابط الأول "تركهم السائق على بعد نحو ثلاثة كيلومترات بعد دخولهم إلى الجزائر. أنقذ 14 مهاجراً لكن بقية المجموعة اختفت".

والمهاجرون الذين يحاولون دخول الجزائر في الأغلب نساء وأطفال من النيجر يرسلون للتسول خارج المساجد. ويوجد طريق آخر للهجرة إلى ليبيا يجتذب في الأغلب شبانا من غرب إفريقيا يتطلعون للعمل في شمال إفريقيا أو يحاولون الوصول إلى أوروبا.