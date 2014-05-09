مرجان: جائز أن أخلف الإبراهيمي كمبعوث إلى سوريا

أكد وزير الدفاع التونسي الأسبق كمال مرجان أن فكرة استخلافه للأخضر الإبراهيمي كمبعوث أممي وعربي مشترك إلى سوريا واردة ومطروحة.

وقال مرجان في برنامج للإذاعة الجزائرية إن "الفكرة واردة ومطروحة وهذا شرف كبير لي ولبلدي تونس، لكن الأمر مازال مجرد فكرة لأن الإبراهيمي وإذا كان قد عبر عن رغبته في الاستقالة، مازال يواصل مهامه".

ونفى مرجان التقارير الإعلامية التي ذكرت أنه التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال زيارته الأخيرة الى نيويورك وأنهما تحادثا بشأن استخلافه للإبراهيمي. .

وأوضح مرجان "نعم زرت نيويورك، حيث قضيت جزءا كبيرا من مساري الدبلوماسي، لكني لم ألتق ببان كي مون".

وكان الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي الذي يقوم بمهمة المبعوث الأممي والعربي المشترك إلى سوربا، قد عبر مؤخرا عن رغبته في الاستقالة من منصبه، خاصة بعد إعلان الرئيس السوري بشار الأسد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

