باريس تعلن مقتل أحد المقربين من بلمختار "الأعور"

أفاد مصدر حكومي، السبت، بأن الجيش الفرنسي قتل في بداية أبريل في مالي أبوبكر النصر، الذي يشتبه في أنه من المقربين من القيادي الجزائري الإسلامي المتطرف مختار بلمختار.

وقتل الجيش الفرنسي بداية أبريل هذا المسؤول في تنظيم "المرابطون".

وأسس هذا التنظيم مختار بلمختار في 2013 في عملية دمج لكتائبه مع كتائب "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" المالية.

وقالت صحيفة "لوموند" إن أبوبكر النصر المكنى المصري "يعتبر المتخصص في التسليح الثقيل، ومسؤول الدعم اللوجستي لدى مختار بلمختار، وهي مهمة أساسية في المعركة التي تخوضها المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل".

وكان وزير الدفاع الفرنسي جون-ايف لو دريان قال في 8 مايو إنه ستتم تعبئة ثلاثة آلاف جندي فرنسي لفترة غير محددة في "الشريط الساحلي الصحراوي"، وذلك لمكافحة الإرهاب في سياق عملية إعادة انتشار عسكري في مالي.