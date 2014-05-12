العثور على جثث جديدة لعملية الجيش بصحراء الجزائر

قضت قوات الجيش الجزائري على مسلحين رُجِّح انتماؤهما إلى تنظيم "الملثمون" الذي يقوده الإرهابي الجزائري مختار بلمختار في منطقة تاوندرت بتين زواتين بولاية تمنراست (2200 كيلومتر جنوب الجزائر).

وقال عثرت قوات الجيش على جثتي مسلحين كانا قد لاذا بالفرار إثر الاشتباك المسلح مع قوات الجيش متأثرين بجراحهما، وبذلك ارتفعت حصيلة العملية العسكرية التي تنفذها قوات الجيش بمنطقة تاوندرت غرب تينزواتين منذ أسبوع إلى القضاء على12 مسلحاً.

وقال بيان سابق لمجلس الوزراء الجزائري إن المسلحين الذين تم القضاء عليهم ينحدرون من تونس وليبيا ومالي .

ورجح العقيد السابق في الجيش، مسعودي لخضر، أن تكون المجموعة الإرهابية بصدد محاولة التحضير لتنفيذ عملية إرهابية نوعية ضد منشآت نفطية أو حيوية في الصحراء؛ انتقاماً لفشل عملية الاعتداء على منشأة الغاز بتيقنتورين بولاية اليزي في يناير2013.

وكان بيان سابق لوزارة الدفاع الوطني ذكر أنه تم استرجاع خلال العملية "12 بندقية آلية من نوع كلاشنكوف وقاذف صاروخي وواحد من نوع آر بي جي 7 وبندقية صيد ومنظومة إطلاق قنابل واحدة و11 قذيفة و13 قنبلة يدوية وثلاثة صناديق مملوءة بذخيرة خاصة بالرشاش وصندوق مملوء بالذخيرة خاصة بالرشاش 7ر12 مم وأربعة ألغام مضادة للدبابات".