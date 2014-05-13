الجزائر: القضاء على 14 إرهابيا خلال عشرة أيام

قتلت قوات الجيش الجزائري عنصرين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في بلدية قدارة بولاية بومرداس شرقي الجزائر.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية نشر الثلاثاء إن "العملية تمت على إثر كمين نصبته وحدة من الجيش في منطقة غابية، ما سمح لها بالقضاء على إرهابيين واسترجاع سلاحين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ومنظارا وأغراض أخرى كانت بحوزة المسلحين".

وارتفع عدد الإرهابيين الذين تمكنت قوات الجيش من القضاء عليهم إلى 14 إرهابيا في غضون أقل من 10 أيام.

وأمس الاثنين عثرت قوات الجيش في منطقة تاوندرت بتين زواتين بولاية تمنراست (2200 كيلو متر جنوبي الجزائر)، على جثتي مسلحين قضيا متأثرين بجراحهم، بعدما كان قد لاذا بالفرار إثر الاشتباك المسلح مع قوات الجيش الأحد الماضي، خلال العملية العسكرية التي باشرها الجيش، والتي سمحت بالقضاء على 12 إرهابيا، وقال بيان سابق لمجلس الوزراء الجزائري إنهم ينحدرون من تونس وليبيا ومالي.

وكان بيان سابق لوزارة الدفاع الوطني أوضح أنه تم استرجاع خلال العملية "12 بندقية آلية من نوع كلاشنكوف وقاذف صاروخي واحد من نوع أربي جي 7 وبندقية صيد ومنظومة إطلاق قنابل واحدة و11 قذيفة و13 قنبلة يدوية وثلاثة صناديق مملوءة بذخيرة خاصة بالرشاش وصندوق مملوء بالذخيرة خاصة بالرشاش 7ر12 مم وأربعة ألغام مضادة للدبابات".