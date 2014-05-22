الخطوط الجزائرية تعلق رحلاتها إلى ليبيا

أوقفت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها "من وإلى" العاصمة الليبية طرابلس، بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في هذا البلد.

وقررت الشركة الجزائرية تعليق الرحلات الجوية إلى ليبيا، بعد إنهاء عملية إجلاء الرعايا الجزائريين الراغبين في العودة إلى الجزائر من ليبيا، بسبب الاضطرابات الأمنية.

وكانت الجزائر قد أجلت الأسبوع الماضي السفير عبد الحميد بوزاهر وكامل الدبلوماسيين والموظفين العاملين في السفارة الجزائرية في طرابلس.

يذكر أنها المرة الثانية التي تعلق فيها الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها إلى ليبيا، بعد تعليقها لرحلاتها خلال الثورة على نظام معمر القذافي قبل ثلاث سنوات.