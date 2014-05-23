الجزائر.. اجتماع مشترك حول التطورات الأمنية في ليبيا

يعقد وزراء خارجية الجزائر ومصر وليبيا وتونس الأسبوع المقبل اجتماعا مشتركا لدراسة التطورات الأمنية الراهنة في ليبيا، وبحث تداعياتها وآليات المساعدة لمنع تطور الوضع في هذا البلد الشقيق.

وقالت مصادر دبلوماسية ليبية في الجزائر لـ"العربية.نت"، إن وزير الخارجية الليبي سيشارك في مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز الذي يعقد في الجزائر بين 26 الى 29 مايو الجاري، وسيعقد اجتماعا تشاوريا يشارك فيه وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس، يقدم فيه الوزير الليبي توضيحات عن الظروف التي تشهدها ليبيا.

وبحسب نفس المصدر فإن الإجتماع يهدف أيضا إلى الطلب من دول جوار ليبيا، المساعدة على الدفع بالحوار بين الفرقاء في ليبيا، والتنسيق الأمني لمنع المجموعات الإرهابية من الاستفادة من حالة الانفلات في ليبيا.

وتتخوف الجزائر وتونس ومصر من تداعيات انفلات الأوضاع الأمنية في ليبيا، بسبب الحدود البرية التي تجمعها مع هذا البلد، إضافة الى التخوف من انتشار جدي للسلاح الليبي ووصوله الى يد الجماعات المسلحة النشطة في سيناء المصرية والصحراء الجزائرية وجنوب وغرب تونس وفي منطقة الساحل.