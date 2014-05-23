الجزائر تحقق في وفاة أحد دبلوماسييها في فرنسا

طلبت السلطات الجزائرية من نظيرتها الفرنسية توضيحات حول ظروف وملابسات وفاة دبلوماسي جزائري يعمل في القنصلية بمدينة ليون الفرنسية، وأوفدت فريقاً من المحققين لاستجلاء حقيقة الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف، "إن وزارة الشؤون الخارجية تؤكد وفاة بن مختار محند امقران الملحق القنصلي بالقنصلية العامة للجزائر في ليون في ظروف تستدعي التوضيح".

وأوفدت وزارة الخارجية فريقاً من المحققين بقيادة المفتش العام للوزارة لتسليط الضوء على الظروف التي حدثت فيها ما وصفتها الخارجية الجزائرية بالمأساة.

وانتقل سفير الجزائر بفرنسا إلى ليون للاطلاع على الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة كهذه.