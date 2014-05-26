مسؤول بوزارة الدفاع الجزائرية: الوضع على الحدود مقلق

أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الجزائرية، الاثنين، أن الوضع على الحدود الجزائرية "مقلق"، نظراً للفوضى الأمنية التي تشهدها ليبيا والمعارك الأخيرة بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق في شمال البلاد.

وقال العميد بوعلام ماضي، مدير الإيصال والإعلام والتوجيه في وزارة الدفاع الوطني للإذاعة الجزائرية، إن "تدهور الوضع الأمني في دول الجوار يفرض علينا أكثر من أي وقت آخر اليقظة الدائمة والانتشار الدقيق" على طول الحدود الجزائرية البالغة أكثر من ستة آلاف كيلومتر مع سبع دول منها تونس وليبيا والنيجر ومالي.

وذكر المسؤول في وزارة الدفاع الجزائرية بالدور "المحوري" للجزائر "التي تدور حولها الاستراتيجية الأمنية ومكافحة الإرهاب العابر للحدود الذي تقوده كامل دول الساحل".

وأشار إلى أن الجزائر اكتسبت هذا الدور "بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي والوسائل التي تتوفر عليها، والأهم من كل ذلك خبرتها في محاربة الإرهاب" منذ بداية التسعينات عندما حمل الإسلاميون السلاح لإسقاط النظام.

وشهدت الجزائر خلال الأسابيع الماضية عدة محاولات لتسلل مسلحين من دول الجوار أحبطتها قوات الجيش.

والخميس، أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن الجزائر تتابع "بقلق شديد" الوضع في ليبيا التي تربطها معها حدود بطول ألف كيلومتر تقريبا.