بوتفليقة يستبق تهنئة السيسي رئيساً للبلاد

استبق الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الجميع وبعث برسالة تهنئة إلى المشير عبدالفتاح السيسي، بمناسبة النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التي تؤكد فوزه بالمنصب بنسبة كاسحة من الأصوات تجاوزت 90%.

وعبّر بوتفليقة عن دعمه السياسي للقيادة الجديدة في مصر، حسب ما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وقال بوتفليقة: "لقد أثبت الشعب المصري، بمشاركته في إنجاح الانتخاب الرئاسي وبوعيه وسلوكه الحضاري، إرادته القوية للمضي قدما في بناء مستقبله الواعد في كنف الأمن والاستقرار، بما يحقق تطلعاته في التقدم والازدهار".

وأضاف: "إن وفاءنا لتاريخنا النضالي المشترك، ويقيننا بضرورة مواجهة التحديات المفروضة على منطقتنا العربية، يسوغان لنا التطلع بثقة عالية وإرادة قوية إلى تعاون وثيق مستمر، وإلى تكريس سنة التشاور والتنسيق بين بلدينا الشقيقين، بما يحقق مصالحنا المشتركة ويخدم قضايانا العربية والإفريقية والإسلامية".