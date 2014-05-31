إصابتان بفيروس كورونا في الجزائر لأول مرة

أفاد بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السبت، عن تأكيد حالتين مصابتين بفيروس كورونا في الجزائر. وأوضح المصدر أن الأمر يتعلق برجلين جزائريين (66 و69 سنة) كانا في المملكة العربية السعودية في إطار أداء مناسك العمرة.

وتم التصريح عن الإصابتين من طرف مصالح الصحة لولاتي تيبازة وتلمسان.

وفي سياق آخر، أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الشيخ بربارة، في تصريح لصحيفة "الخبر"، أنه لا يوجد ضحايا من بين المعتمرين الجزائريين في حادث التدافع بجسر العبور حول الكعبة.

وقال بربارة إنه لم ترد معلومات دقيقة تفيد بوقوع إصابات وسط الوفد الجزائري، كما طمأن بأن القنصل الجزائري يتابع عن قرب تطور الأحداث.

وأحدث التدافع على جسر خشبي للعبور حول الكعبة إلى سقوط العديد من الضحايا.