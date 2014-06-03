تصوير رجال شرطة "يسرقون" يقود جزائرياً للسجن

طلب ممثل النيابة في محكمة غرداية (جنوب الجزائر) السجن ثلاث سنوات لشخص متهم بتصوير ونشر فيديو يُظهر ثلاثة رجال شرطة "وهم يسرقون" خلال المواجهات المذهبية التي تشهدها المنطقة منذ سبعة أشهر، بحسب محامين.

وأكد المحامي صالح عبدالرحمن، أحد الأعضاء التسعة لهيئة الدفاع، لوكالة فرنس برس أن "يوسف ولد دادة (47 سنة) متهم بنشر صور وفيديوهات تمسّ بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية".

وتابع "النيابة طلبت عقوبة السجن ثلاث سنوات، على أن يصدر الحكم في 10 يونيو"، مع العلم أن المتهم رهن التوقيف منذ 27 مارس.

وأضاف المحامي أن ولد دادة، وهو من الميزابيين، متخصص في الإعلام الآلي وملاحق "لتصويره فيديو يُظهر ثلاثة رجال شرطة وهم يقومون بالسرقة في القرارة" الواقعة على بعد 120 كيلومتراً عن مقر الولاية غرداية "مستغلين المواجهات" التي دفعت السكان الى مغادرة بيوتهم والتجار محلاتهم.

وأسفرت المواجهات المذهبية بين العرب المالكيين والميزابيين الإباضيين، منذ اندلاعها في نوفمبر عن مقتل تسعة أشخاص وجرح 400، فضلاً عن نهب وإحراق مئات المحال التجارية والمنازل.

وبحسب أحد أعيان المدينة، فإن حادث السرقة وتصوير الفيديو وقع في 24 نوفمبر 2013 في الأيام الأولى من المواجهات.

ونفى المتهم أن يكون صور الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن كل ما فعله هو أنه تشارك الشريط على موقع فيسبوك.

وأكد صالح عبدالرحمن أن قناة "النهار" الفضائية بثت هذا الفيديو ولم تتم ملاحقتها.

وقال المحامي أمين سيدهم الذي رافع لصالح ولد دادة: "في هذه القضية بدل التحقيق في الوقائع نتابع الشخص الذي يبلّغ عنها"، مشدداً على أن "السكان الذين يبلغون عن الوقائع يتهمون، ومن لا يبلغ يتهم أيضاً بعدم التبليغ عن جريمة".