الجزائر أول دولة عربية تحتفظ بحقوق المؤلف في يوتيوب

أبرمت مجموعة "غوغل" وديوان حقوق المؤلف في الجزائر، أمس الجمعة، عقداً يسمح للفنانين الجزائريين بالحصول على حقوق بث أعمالهم على "يوتيوب"، وفق ما أكد مدير الديوان سامي بن الشيخ الحسين.

وقال بن الشيخ الحسين: "يخص هذا العقد ترخيص استعمال كل المصنفات الجزائرية الموجودة على موقع "يوتيوب" (التابع لمجموعة "غوغل"). كل الفنانين الجزائريين ستكون لهم حقوق لدى ديوان حقوق المؤلف".

وأضاف: "تحصّل الحقوق من خلال اقتطاع نسبة من الإعلانات التي تبث مع الفيديو المتضمن للموسيقى أو أي منتج فني آخر لا يقل عن ثلاث دقائق".

وسيمكن هذا العقد من سحب أي منتج فني مُقرصَن وغير مرخص يبث على "يوتيوب" في مدة 24 ساعة من خلال رسالة إلكترونية لإدارة "غوغل"، وفق ما أكد بن الشيخ الحسين.

وأصبحت الجزائر بهذا أول دولة عربية توقع عقداً كهذا، اتفق عليه ووقع "إلكترونياً" منذ شهرين.

وأعلن العقد خلال حفل أقيم أول أمس الخميس، وفق ديوان حقوق المؤلف.