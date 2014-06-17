تمرد وهروب جماعي من السجن المركزي في بماكو

شهد السجن المركزي في مالي مساء اليوم تمردا وهروبا جماعيا للسجناء ، بعد تبادل إطلاق النار مع حرس الحدود.

وقال مسؤول الإعلام في الإئتلاف الشعبي من أجل أزواد بشمال مالي التاي أغ عبد الله ل " العربية نت "أن " السجن المركزي في بماكو شهد اطلاق نار وهناك قتلى وجرحى بين الحراس ، وهروب جماعي في السجناء".

وأكد نفس المصدر أنه " لا يعرف لحد الآن من يقف وراء التمرد ، لكن السجن يضم عددا من الضباط والعسكريين الذين أمر الرئيس المالي الحالي باحلالتهم الى السجن بأمر قضائي بسبب تورطهم في الفساد المالي ".

