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تمرد وهروب جماعي من السجن المركزي في بماكو

المصدر: العربية نت
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شهد السجن المركزي في مالي مساء اليوم تمردا وهروبا جماعيا للسجناء ، بعد تبادل إطلاق النار مع حرس الحدود.
وقال مسؤول الإعلام في الإئتلاف الشعبي من أجل أزواد بشمال مالي التاي أغ عبد الله ل " العربية نت "أن " السجن المركزي في بماكو شهد اطلاق نار وهناك قتلى وجرحى بين الحراس ، وهروب جماعي في السجناء".
وأكد نفس المصدر أنه " لا يعرف لحد الآن من يقف وراء التمرد ، لكن السجن يضم عددا من الضباط والعسكريين الذين أمر الرئيس المالي الحالي باحلالتهم الى السجن بأمر قضائي بسبب تورطهم في الفساد المالي ".

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