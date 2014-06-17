شهد السجن المركزي في مالي مساء اليوم تمردا وهروبا جماعيا للسجناء ، بعد تبادل إطلاق النار مع حرس الحدود.
وقال مسؤول الإعلام في الإئتلاف الشعبي من أجل أزواد بشمال مالي التاي أغ عبد الله ل " العربية نت "أن " السجن المركزي في بماكو شهد اطلاق نار وهناك قتلى وجرحى بين الحراس ، وهروب جماعي في السجناء".
وأكد نفس المصدر أنه " لا يعرف لحد الآن من يقف وراء التمرد ، لكن السجن يضم عددا من الضباط والعسكريين الذين أمر الرئيس المالي الحالي باحلالتهم الى السجن بأمر قضائي بسبب تورطهم في الفساد المالي ".
تمرد وهروب جماعي من السجن المركزي في بماكو
شهد السجن المركزي في مالي مساء اليوم تمردا وهروبا جماعيا للسجناء ، بعد تبادل إطلاق النار مع حرس الحدود.