العراق يستعد لإطلاق 3 من المساجين الجزائريين

أعلن دبلوماسي عراقي في الجزائر عن قرب إطلاق سراح ثلاثة مساجين جزائريين معتقلين في العراق منذ عام 2003.

وقال السفير العراقي في الجزائر، خير الله عدي الله، في مؤتمر صحافي، إن قرار إطلاق سراح السجناء الثلاثة جاهز، وسيتم تنفيذه فور تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قريبا.

وأكد السفير العراقي أن السجناء الثلاثة ليسوا ممن تمت إدانتهم بتهم المشاركة في عمليات إرهابية، فيما أعدمت السلطات العراقية في أكتوبر 2013 سجينا جزائريا يدعى عبدالله بلهادي كان قد أدين بالتورط في الإرهاب.

وكانت السلطات العراقية قد أفرجت ورحلت سجينين جزائريين في يناير ويونيو الماضي، وبقي في السجون العراقية ثمانية مساجين، بينهم سجينان أدينا بتهم المشاركة في عمليات إرهابية.

وكان المساجين الجزائريون قد وجهوا رسالة إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، طالبوه ببذل مزيد من الجهد لإطلاق سراحهم، خاصة بسبب التطورات الساخنة التي يعيشها العراق.

وعبر المتحدث باسم السجناء محمد وابد في رسالة تلقت "العربية.نت" نسخة منها عن المخاوف من "المصير المجهول للسجناء على خلفية التطورات الأخيرة في العراق".