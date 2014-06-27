وزير الأوقاف: التشيع بالجزائر يكشف سياسة توسعية

اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، اليوم الخميس، أن "ظاهرة التشيع بالجزائر هي محاولة لإدخال سياسة توسعية واستخباراتية في نشر الأفكار بالجزائر التي تملك مرجعية دينية متينة".

وأوضح الوزير في تصريح صحافي، على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة بخصوص انتشار ظاهرة التشيع بالجزائر، أن "المشكلة لا تكمن في المذاهب وإنما في الحركات النحلية أو أدلجة المذهب الفقهي لإدخال ايديولوجية سياسية توسعية أو استخباراتية في نشر هذه الأفكار في الجزائر".

وقال عيسى، في هذا الصدد، إن الجزائر "التي تملك مرجعية دينية أصيلة ومتينة ولها رجالها ومبادئها لا نريد أن يطمع فيها وأن تغزى فكريا"، مضيفا أن "أسوار الجزائر منيعة".