الجزائر: مطبعة حكومية تمتنع عن طباعة 8 صحف

امتنعت مطبعة حكومية في الجزائر عن طبع 8 صحف يومية بسبب عدم دفعها لديونها المالية، لكن الصحف ترى في القضية بعدا سياسيا يرتبط بمواقف هذه الصحف من ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لولاية رئاسية رابعة في انتخابات أبريل الماضي.

وحظرت المطبعة الحكومية طبع صحف "الفجر" و"الأجواء"، و"جزائر نيوز" الناطقة باللغة العربية، و"جزائر نيوز" الناطقة باللغة الفرنسية، و"الوسيط المغاربي"، و"الأمة " الناطقة باللغة الفرنسية" و"الحرية".

ونفى مدير المطبعة عبد القادر مشاط في تصريحات صحفية اليوم، أي بعد سياسي لهذه التوقيفات، وأكد أن هذه الصحف تم توقيف طبعها بسبب عدم تسديدها للمستحقات، ولا دخل للسياسة في الأمر.

لكن مديرة صحيفة "الفجر"، حدة حزام، تمسكت باعتبار الموقف السياسي خلفية رئيسية وراء القرار، وقالت إن الصحيفة ممنوعة من الطبع لدى مطبعة الحكومة منذ شهر، والآن لم تعد وحدها، هناك صحف أخرى مستها عقوبة الوقف، و"لا أعرف ظروف تلك الصحف".

وأضافت: "تعرضنا للعقوبة، بسبب مواقفنا من الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

وقال مدير صحيفة "الجزائر نيوز" أحميدة العياشي لـ "العربية. نت" إن "القضية سياسية ليس هناك أدنى شك في ذلك، لكننا سنقاوم هذا النوع من القرارات التي تحاول أن تحبط عملنا الصحفي وتركعنا لصالح مواقف سياسية لا نتوافق معها".

وتواجه عدة صحف جزائرية أزمة مادية خانقة اضطرت بعضها الى توقيف عدد من الصحفيين والعمال، أو التحول إلى الطبعة الأسبوعية، كما فعلت صحيفة" الجزائر نيوز"، خاصة بعدما قطعت المساعدات الحكومية عنها.

وتصدر في الجزائر 135 صحيفة، منها 79 صحيفة تصدر باللغة العربية، و58 صحيفة تصدر باللغة الفرنسية، بعضها لا يتجاوز سحبها الخمسة آلاف صحيفة، لكن أغلبها موالية للسلطة، وكانت تستفيد لسنوات من المساعدات الحكومية التي تحتكر توزيعها وكالة حكومية.