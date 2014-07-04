تدخل رئاسي يلغي رحلة منتخب الجزائر إلى قطر

ألغيت بشكل مفاجئ رحلة المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى قطر، حيث كان من المقرر أن يزور المنتخب الدوحة بدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وكان من المقرر إقامة حفل استقبال على شرف لاعبي المنتخب بعد تشريفهم لكرة القدم العربية في مونديال البرازيل 2014.

وتم إلغاء الرحلة بعد وصول اللاعبين الى مطار الجزائر الدولي، وبحسب مصادر مسؤولة فإن مصالح الرئاسة الجزائرية تدخلت لإلغاء الرحلة بسبب قيام الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية والسلطات العليا للبلاد بشأن الرحلة الى قطر.

وكان من المقرر أن يغادر لاعبو المنتخب العاصمة الجزائرية على الساعة الثالثة مساءاً بالتوقيت المحلي، الرابعة بتوقيت غرينيتش.

كما كان أمير دولة قطر قد قرر عمل حفل استقبال، بالإضافة إلى تكريم اللاعبين من قبل شركات الاتصالات القطرية "أوريدو".

واقتصرت الرحلة الى الدوحة على ستة لاعبيين سافروا الى الدوحة لحضور تصوير إعلان خاص بشركة اتصالات، فيما غادر رئيس الاتحاد الجزائري محمد روراوة الى البرازيل، والمدرب وحيد حاليلوزيتش الى فرنسا، مع عدد من اللاعبين المغتربين.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أقام أمس حفل استقبال على شرف لاعبي المنتخب، وخاطبهم بأنه "فخور بأدائهم المشرف في المونديال".

وقبل ذلك كانت عناصر المنتخب قد جابت على متن حافلة مفتوحة كامل شوارع العاصمة الجزائرية، حيث استقبلتهم الجماهير الجزائرية بحفاوة بالغة.