عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي الجزائر

أول ظهور علني لبوتفليقة خارج أسوار الرئاسة

المصدر: الجزائر - فرانس برس
رابط مختصر

أظهر التلفزيون الجزائري الحكومي السبت صوراً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وهو يترحم على أرواح شهداء حرب التحرير بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للاستقلال، في أول ظهور له منذ تأدية اليمين الدستورية لولاية رابعة في 28 أبريل.

وظهر بوتفليقة (77 سنة) وهو من ضباط جيش التحرير الذي قاد الحرب ضد الاستعمار الفرنسي، على كرسيه المتحرك يضع إكليلا من الزهور في مربع الشهداء بمقبرة العالية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، حيث يرقد الرؤساء السابقون للجزائر وقادة حرب التحرير (1854-1962).

وأدت فرقة من الحرس الجمهوري التحية العسكرية لبوتفليقة الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، في حضور رئيسي غرفتي البرلمان وأعضاء من الحكومة والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، أي المحاربين القدامى.

ومنذ تأدية اليمين الدستورية في 28 أبريل لم يظهر بوتفليقة المتعب بسبب المرض، خارج إقاماته الرئاسية مستقبلا ضيوفه وآخرهم المنتخب الجزائري صاحب الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى الدور الثاني لمونديال البرازيل.

كلمات دالّة

#بوتفليقة, #الجزائر, #ظهور للرئيس, #كرسي متحرك, #إكليل من الزهور, #وزير الدفاع

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر