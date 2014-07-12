يوم ثانٍ من التضامن الجزائري مع غزة

تجمع العشرات من الجزائريين وسط العاصمة الجزائرية في وقفة تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في التجمع الذي دعت إليه حركة بركات وحركات معارضة أخرى، لافتات نددت بالغطرسة الإسرائيلية، وتطالب الحكومة الجزائرية باتخاذ موقف حازم إزاء الاعتداءات الإسرائيلية.

ورفع في الوقفة علم كبير لفلسطين، تعبيرا عن تمسك الجزائريين بالحق والقضية الفلسطينية، خاصة بعد تصريحات أدلى بها وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد عيسى، بشأن إعادة فتح المعابد اليهودية في الجزائر.

وقال الصحافي، مهدي بسكري، أحد الناشطين الداعين إلى التجمع، إن "هذه الوقفة هي أقل ما يمكن فعله إزاء الألم والعدوان الصهيوني الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة".

ولم تتعرض الشرطة للوقفة التضامنية، رغم سريان قرار منع المسيرات والتجمعات وسط العاصمة منذ يونيو 2011.

وكانت عدة ولايات قد شهدت، أمس الجمعة، مظاهرات ووقفات تضامنية مع قطاع غزة، بينما منعت السلطة مسيرة كان يعتزم الشيخ علي بن حاج، القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، قيادتها بعد صلاة الجمعة في القبة، بأعالي العاصمة الجزائرية.