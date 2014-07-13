مقتل 7 من الجيش والشرطة في تفجير إرهابي غربي الجزائر

لقي سبعة عسكريين وعناصر من الشرطة المحلية حتفهم في تفجير إرهابي بمدينة بلعباس غربي الجزائر.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، إن ثلاثة عسكريين وأربعة أفراد من الحرس البلدي (شرطة محلية) قتلوا الليلة الماضية بمنطقة عين عائشة ببلدة سيدي شعيب بولاية سيدي بلعباس خلال انفجار قنبلة كانت مزروعة على طريق كانت تمر عليه قافلة عسكرية.

وأضاف البيان، أن التفجير تم قبل ربع ساعة من الإفطار. ويرجح أن تكون مجموعة إرهابية تنشط في المنطقة قد زرعت القنبلة، لاستهداف الدورية العسكرية، بعهد مراقبة لمسارها.

وسارعت قوات الجيش إلى تمشيط المنطقة لملاحقة الإرهابيين والبحث عن منفذي التفجير الإرهابي.

وتوعد البيان بملاحقة المسلحين، واعتبر أن هذه العملية الإجرامية لن تزيد الجيش إلا عزيمة وإصرار على مطاردة فلول المجموعات الإرهابية حتى القضاء عليها وتطهير أرض الجزائر من دنسها.

وفي سياق آخر نجحت مصالح الأمن بولاية خنشلة شرقي الجزائر في تفكيك شبكة إرهابية تتكون من سبعة عناصر كانوا ينشطون بالولاية لصالح دعم وإسناد مجموعة إرهابية بالمؤونة والمعلومات.