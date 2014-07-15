قاعدة المغرب الإسلامي ترفض إعلان "الخلافة" للبغدادي

جدد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في بيان نشر على الإنترنت "البيعة" لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، مؤكدا رفض إعلان "الخلافة" في العراق وسوريا.

وقال بيان للتنظيم نشر عبر الإنترنت "نؤكد أننا مازلنا على بيعتنا لشيخنا وأميرنا أيمن الظواهرى، فهي بيعة شرعية ثبتت في أعناقنا ولم نر ما يوجب علينا نقضها".

وأكد التنظيم أن البيعة للظواهري "هي بيعة على الجهاد من أجل تحرير بلاد المسلمين، وتحكيم الشريعة الإسلامية فيها، واسترجاع الخلافة الراشدة على منهاج النبوة".

وانتقد التنظيم الذي ينشط في شمال وغرب إفريقيا إعلان الخلافة من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية". وتساءل "كيف يتم إعلان كهذا من دون مشورة قيادات المجاهدين الذين ثبت صدقهم وبلاؤهم ونصحهم للأمة وسعيهم لإقامة الخلافة الراشدة".

وتوجه البيان إلى قيادات تنظيم الدولة الإسلامية بسؤالهم "أين أنتم من قيادة طالبان وأميرها الملا عمر، ومن الشيخ أيمن الظواهري. وأين أنتم من قيادات فروع القاعدة في سائر الأقاليم؟".

ودعا التنظيم القيادات الجهادية البارزة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الظواهري وزعيم تنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلن خليفة أبو بكر البغدادي، إلى "الاجتماع على كلمة سواء، وإصلاح الخلل داخل البيت الواحد بعيدا عن الإعلام".