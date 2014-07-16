إجلاء دفعة أولى تضم 15 عائلة جزائرية من غزة

أعلنت السلطات الجزائرية إجلاء 15 عائلة جزائرية إلى القاهرة، تمثل دفعة أولى من الجالية الجزائرية المقيمة في غزة، قبل نقلهم، مساء الخميس، إلى الجزائر على متن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية.

وقال سفير الجزائر بالقاهرة، نذير العرباوي، للإذاعة الجزائرية، إن "وزارة الخارجية الجزائرية قررت إجلاء 15 عائلة تضم 61 شخصا من غزة عبر معبر رفح، تم استقبالهم في القاهرة قبل نقلهم إلى الجزائر".

وأكد السفير الجزائري أن الخارجية الجزائرية كانت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على اتصال مستمر مع أفراد الجالية الجزائرية في غزة لتأمينهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجلائهم عند الاقتضاء نحو الجزائر".

وكشف السفير العرباوي أن وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، اتصل هاتفيا خلال زيارته إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب حول العدوان الإسرائيلي على غزة، مع عدد من أعضاء الجالية الجزائرية الذين كانوا يتواجدون بمعبر رفح الحدودي للاطمئنان على أمنهم وأوضاعهم".

ويتوقع وصول عدد آخر من العائلات الجزائرية من غزة عبر معبر رفح إلى القاهرة، وتتواجد في غزة عدد من العائلات الجزائرية، نتيجة زواج فلسطينيين بجزائريات خلال دراستهم في الجزائر.