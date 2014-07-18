الجيش يقضي على إرهابيين في مناطق متفرقة من الجزائر

قتلت قوات الجيش الجزائري الجمعة، مسلحين في منطقة "تيزي وزو" شرقي الجزائر واسترجعت كمية من الأسلحة كانت بحوزتهم.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائري: إن العملية تمت في حدود الساعة الثامنة صباحا قرب قرية أكرو، حيث تم القضاء على مسلحين بفضل الاستغلال الفعال للمعلومات التي وردت إلى الهيئات الأمنية.

ويرجح انتماء المسلحين إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي تتمركز مجموعات تابعة له في المنطقة، كما تتمركز قيادته في منطقة بومرداس، بين تيزي وزو والعاصمة الجزائر.

واسترجعت قوات الجيش بندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف ومخازن ذخيرة وهواتف نقالة كانت بحوزة المسلحين.

وتأتي هذه العملية بعد ساعات من نجاح قوات الجيش في القضاء على مسلحين آخرين في بلدة بني ميلك بولاية تيبازة غربي الجزائر، يرجح انتمائهما إلى تنظيم "حماة الدعوة السلفية".

كما أوضح المصدر ذاته أنه تم خلال عملية بني ميلك استرجاع بندقيتين آليتين من نوع كلاشينكوف ومسدسين آليين وقنبلة يدوية بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة وهاتفين محمولين.

ومازالت مجموعات صغيرة العدد تتبع تنظيم "حماة الدعوة السلفية" تنشط غربي الجزائر، ويقود التنظيم جعفر الأفغاني، وهو على خلاف مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي منذ 2007، عندما نفذت القاعدة سلسلة عمليات تفجير انتحارية ذهب ضحيتها عدد من المدنيين.