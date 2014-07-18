موجة حر والسلطات الجزائرية تحذر مواطنيها

حذرت وزارة الصحة الجزائرية من ارتفاع درجات الحرارة إلى حدها الأقصى في المدن الجزائرية، وطالبت المواطنين التزام البيوت وعدم التعرض للشمس في الخارج، خاصة وأن الأمر متزامن مع الصوم.

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في الجزائر أن درجات الحرارة القصوى ستصل ابتداء من الجمعة إلى 40 درجة مئوية بالمناطق الساحلية الوسطى، وتتعدى ذلك إلى 43 بالمناطق الداخلية الغربية، فيما تتجاوز ذلك في المناطق الجنوبية في الصحراء.

وتستمر موجة الحر هذه ويرتقب أن تشهد درجات الحرارة تراجعا طفيفا على مستوى المناطق الغربية والوسطى ابتداء من يوم الأحد القادم لتعود إلى معدلها الفصلي بداية من الاثنين المقبل بالمدن الشرقية للوطن.

ودعت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لتجنب موجة الحر المعلن عنها من خلال غلق نوافذ المنازل المعرضة للشمس وتفادي الخروج في الأوقات الأكثر حرارة.

وأوصت الوزارة بالخروج في حالة الضرورة في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء وارتداء ملابس عريضة وعدم التعرض للشمس لمدة طويلة والاستحمام لعدة مرات في اليوم واجتناب النشاطات الخارجية.

واتخذت السلطات إجراءات استثنائية في المستشفيات والمراكز الصحية تحسبا لاستقبال حالات لمتضررين من هذه الحرارة وخاصة مرضى الربو.